"Начнется строительство в Кривом Роге современной трехэтажной базы, где команды смогут проживать. Также здесь будет большой медицинский центр, SPA-центр, другие удобства. Будет сделано все, чтобы комфортно жила и тренировалась основная и женская команды Кривбасса, а также U-19.

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Планы, которые приостановил Путин в развитии футбола, спорта в Кривом Роге, обязательно будут воплощены в жизнь. Все вернется на свои места. Но после нашей победы. Победы Украины", – цитирует Гагарина клубная пресс-служба.

Напомним, во второй половине 2021 года была начата реконструкция восточной трибуны клубного стадиона Горняк. Однако из-за полномасштабного вторжения оккупантов ее строительство было заморожено.

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