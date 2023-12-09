После "мировой" с Полесьем и поражения от Динамо криворожане потеряли насиженное лидерство в УПЛ, однако сегодня его можно вернуть – и надолго, на всю зиму. СК Днепр-1 пока что держится впереди, однако команда Юрия Максимова опережает Кривбасс всего на одно очко. Учитывая победу в личной встрече, для выхода на первое место сегодня будет достаточно и ничьей.

Лидер Кривбасса – о неожиданном лидерстве в УПЛ: "Дай Бог, все у нас получится"

Учитывая тренд на упрощение стиля игры в чемпионате, Кривбасс вполне может зацепиться и за чемпионство. Впрочем, тогда уже надо держать соответствующий темп – а особенно надо бить таких соперников, как Заря. Вот только сделать это непросто, учитывая накопленную усталость. Подопечные Юрия Вернидуба в позапрошлом туре не могли забить Минаю в течение часа, а Александрии до 79-й минуты они вообще проигрывали. Хотя в целом заслуженность побед не подлежит сомнению.

У Зари тоже очень серьезная задача на сегодняшний поединок. Луганчане не знают побед на протяжении четырех туров УПЛ подряд, а с учетом всех турниров безвыигрышная серия достигает восьми матчей. Команда опустилась на предпоследнюю позицию в турнирной таблице – в зону прямого вылета. Чтобы покинуть ее, необходимо торжествовать в Кривом Роге и надеяться на поражение Оболони и хотя бы ничью Александрии.

Чтобы подняться в зону плей-офф за выживание, достаточно просто не проиграть Кривбассу. Это – программа-минимум для подопечных Юрия Коваля. В принципе, выполнить ее реально, учитывая симпатичность игры с Маккаби и более-менее заслуженную ничью с Рухом неделю назад. В конце концов, у Зари относительно крепкий состав, способный создать проблемы обороне Кривбасса, однако наладить игру в обороне пока что не удалось.

Ответственность за результат у обеих команд огромная, поэтому можно ожидать весьма интересный матч. Конечно же, с поправкой на отечественные реалии.

Кадровая ситуация

Травмированы: Семенов, Якимец – Бутко, Вантух

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Заря

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Дебелко, Задерака – Кожушко

Заря: Турбаевский – Джордан, Батагов, Боль – Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Снурницын – Антюх, Алефиренко – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Кривбасс – фаворит, но не следует недооценивать Зарю. Несмотря на все проблемы, луганчане забивали голы в восьми из десяти последних матчей (даже в еврокубках). И эти голы не были случайными. Правда, в еврокубках моментов побольше, чем в Украине, ведь там больше пространства – в УПЛ же приходится взламывать массивные оборонительные блоки.

В таких условиях коллектив наиграл всего на 15,66 ожидаемых голов, забив на 2,66 меньше. А у Кривбасса система обороны очень мощная – подопечные Юрия Вернидуба пропустили на 6,4 гола меньше, чем ожидалось. Атака же у криворожан третья после Динамо и Руха.

Учитывая все эти факторы, мы ставим на победу Кривбасса, однако Заря должна дать бой, забив хотя бы раз.

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