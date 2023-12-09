У поєдинку 17-го туру чемпіонату України Зоря на виїзді грає з Кривбасом. Склади команд і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Зоря на "Футбол 24", розпочався о 15:00. Зустріч у прямому ефірі можна буде переглянути на YouTube-каналі Кривбаса і в цій новині на "Футбол 24".

Кривбас у разі успіху зі Зорею може одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ, скориставшись вчорашньою нічиєю СК Дніпро-1 та Полісся (1:1). Натомість луганцям відступати нікуди – передостання сходинка змушує кризовий клуб битися за кожне очко.

Кривбас – Зоря: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд:

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Зоря: Сапутін – Кирюханцев, Батагов, Боль, Снурніцин – Мишньов, Чурко, Нагнойний – Антюх, Герреро, Алефіренко