Все понимали, что без Ярмоленко динамовцам будет трудно, но чтобы настолько ... Киевляне потерпели два поражения подряд, чего в УПЛ не случалось никогда. Что наиболее страшно, прошел уже 11-й тур, а "бело-синие" идут на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав от первой на восемь очков. Конечно, у команды еще три матча в запасе, однако сейчас нет никакой гарантии в способности добрать эти девять пунктов.

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Проблема кроется в ужасной работе по взлому оборонительных блоков. Динамо при работе на чужой половине не хватает всего – идей, правильных открываний, правильных пасов, объемов работы и тому подобное. Поражения от Оболони, Полесья и СК Днепр-1 в этом плане были показательными, ведь все три обидчики отмечаются качественной обороной. Качественных моментов киевляне создали мало.

Другой проблемой является игра под прессингом. Защитники и опорники в условиях давления допускают грубые ошибки, которые иногда даже трудно объяснить. Главной же уязвимостью является продвижение – даже Оболонь смогла отрезать Буяльского и Ярмоленко (которого сейчас нет) от мяча. Он до них просто не доходил.

А теперь необходимо бить Колос. Команду, для которой футбол – это низкий блок в схеме с пятеркой сзади, с насыщенной опорной зоной и с 30% заблокированных ударов. Ковалевцы остаются непобедимыми на протяжении пяти туров подряд, пропустив за это время всего один мяч. В текущем чемпионате Колос в принципе проиграл только два раза – Шахтеру и Кривбассу. Эти же коллективы стали единственными, кто забивал им больше одного гола.

С семью пропущенными голами оборона "хлеборобов" является лучшей в УПЛ, хотя по ожидаемым показателям все не так весело (должны были пропустить почти на 6 больше). Это лучше, чем у 11 команд в таблице. В атаке все значительно печальнее (всего 7 голов, 77% точности пасов, 66% точности пасов на чужую треть), однако подопечные Ярослава Вишняка идут шестыми по количеству касаний в штрафной и третьими по количеству угловых.

Словом, Динамо должно отнестись к Колосу, как к чрезвычайно сложному сопернику. Киевлянам критически необходимо забить первыми, чтобы заставить ковалевцев открываться. Возможно, в этом поможет Шапаренко – Николай восстановился от травмы и сыграл против СК Днепр-1 более 20 минут, продемонстрировав очень высокий уровень готовности и интеллекта.

Кадровая ситуация

Травмированы: Цуриков – Ярмоленко, Диалло

Дисквалифицированы: Попов (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Динамо

Колос: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Демченко, Милько, Емец – Ильин, Безбородько, Кариока

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры, конечно же, предлагают ставить на победу Динамо (что логично). Тактические эксперты, в свою очередь, бьют на вспышку – все пропало, обороны нет, атаки нет, команда на уровне восьмого места. И это также логично аргументировано. Мы все же станем на сторону оптимистов.

Поражения Динамо точно не случится, ведь Колос из сильных соперников побеждал только нестабильный Черноморец. С середняками же были сплошные ничьи. "Мировая" в сегодняшнем поединке кажется более реалистичным вариантом – если опираться исключительно на игру и последние результаты, то все указывает именно на этот итог. Впрочем, трудно поверить, что Динамо допустит осечку в третьем матче УПЛ подряд.

В каком бы кризисе киевляне не находились и сколько бы вопросов не возникало к футболистам – это все равно динамовцы. Сборники всех уровней, регулярные участники еврокубков, "белая кость". Недавно их опустили головой в унитаз, поэтому они заведены и злые, словно дикие псы (по крайней мере, должны быть такими). Ничья никого не устроит по идейным причинам.

Кроме того, камбэк Шапаренко добавит команде класса (как минимум, вместе с ним лучше заиграют Ванат и Буяльский). Если же Мирча Луческу не продолжит эксперимент вроде Шепелева в роли правого вингера, то шансы праздновать победу возрастут еще сильнее. Словом, мы ставим на успех киевлян – хотя это и не означает, что сегодня они продемонстрируют крутой футбол.

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