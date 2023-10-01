Кривбасс и Рух сыграли в 9-м туре УПЛ (1:3). Счет и обзор матча чемпионата Украины читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Рух, из-за воздушной тревоги на Днепропетровщине стартовал с опозданием – в 15:35 вместо 15:00. Команда Юрия Вернидуба на неделе вылетела из Кубка Украины, уступив Черноморцу, но в чемпионате не проигрывала уже 7 туров подряд, одержав при этом 5 побед. Накануне Шахтер сенсационно проиграл Ворскле, поэтому Кривбасс получил шанс выйти на первое место УПЛ.

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Что касается львовян, то команда Виталия Пономарева не выигрывала уже 4 тура, но неделю назад отобрала очки у Шахтера. Удачный старт чемпионата позволял Руху после 8 туров держаться на высоком 5 месте.

Поединок начался оригинально – мяч в центр поля доставили с помощью дрона. А первый момент, если его так можно назвать, создал Рух. Дидык со штрафного пробил на метров 5 выше. Кривбасс ответил быстрой атакой по левому флангу, которую завершал Дибанго. Удар Ивана заблокировали. "Желто-черные" потревожили Клищука мощным ударом Эдсона издали – кипер криворожцев не дремал. Обмен моментами продолжился. Бескоровайный замыкал подачу с углового – выше. Буквально тут же Даниил классно заблокировал удар Климчука. Динамичное начало игры в Кривом Роге.

Мог забивать Сапуга, который ворвался с правого фланга в штрафную, однако пробил прямо в Клищука. На 34-й минуте Климчук переправил мяч в сетку, успешно сыграв на опережение. Арбитры зафиксировали офсайд. Спорный.

Через несколько минут Дмитрий Бондаренко уже слушал VAR по поводу пенальти в ворота Руха, после чего пошел смотреть повтор борьбы за мяч при подаче углового. Вердикт арбитра – пенальти в пользу Кривбасса. Очевидно, за игру рукой. Илич с 11 метров открыл счет. На этом первый тайм завершился.

В начале второй половины Приходько мог удвоить преимущество Кривбасса, но пробил в газон, а не в ворота. В следующей атаке хозяев Рух спас Роман, прервавший прострел Хомченовского перед пустыми воротами. Львовяне ответили острым моментом Климчука. Лидер "желто-черных" освободился из-под опеки, сместился слева в центр, но пробил рядом с девяткой!

Понедельник роскошно вырезал на Вакулко, который головой не попал с нескольких метров! Ливень моментов на старте второго тайма таки принес результат. Правда, не тот, которого ждали болельщики в Кривом Роге (а, судя по активной поддержке трансляции, они были).

Сначала на 63-й минуте Василий Рунич идеально точным ударом в касание сравнял счет. Вышедший на замену игрок Руха оказался первым на подборе и вогнал мяч в нижний угол.

Это было только начало. Буквально тут же Рух кардинально все перевернул. Квасница, казалось, отдал неудачный пас на Климчука, однако Бескоровайный не придумал ничего лучше, чем банально "срубить" соперника. Климчук с пенальти вывел гостей вперед. Шла 66 минута. Серьезный нокдаун для команды Вернидуба.

Но это было не все. Буквально через две минуты Рух забил в третий раз. Квасница в очередной раз удачно вышел на замену. Илья прострелил с правого фланга, а Рунич оформил дубль. Идеальные кадровые перемены от Виталия Пономарева. Кривбасс оказался в нокауте.

1:3 – команда Виталия Пономарева шокировала Кривбасс во втором тайме, отобрав очки уже у второго лидера чемпионата. Тренер Руха блестяще угадал с заменами, а его подопечные прервали безвыигрышную серию в 4 тура. Беспроигрышная серия Кривбасса в УПЛ завершилась на отметке 7 матчей. Шахтер остался лидером УПЛ, криворожцы не смогли возглавить турнирную таблицу и продолжают идти вторыми. Рух остался пятым, оторвавшись на три очка от Динамо, но киевляне свой матч против Александрии сыграют позже.

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