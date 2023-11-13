"На 12-й минуте игрок № 11 Динамо (Владислав Ванат, – прим.) начинает контратаку и при этом контролирует мяч, направляется к воротам соперника, его преследуют два игрока Кривбасса. Игрок № 13 Кривбасса (Даниил Бескоровайный, – прим.) сзади создает контакт с игроком № 11 Динамо и этим заставляет его упасть и потерять контроль над мячом, тем самым лишая его возможности забить гол.

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Такое нарушение подпадает под типологию "Срыв очевидной голевой возможности" (DOGSO), а значит, приводит к техническому наказанию в виде штрафного удара (нарушение было совершено за пределами штрафной площадки) и дисциплинарной санкции за DOGSO, то есть к красной карточке.

Согласно протоколу VAR, это решение было проверено этой технологией, и техническая и дисциплинарная санкции были подтверждены. Итак, речь идет о правильном решении, которое было принято арбитром", – говорится в выводе Комитета арбитров на официальном сайте УАФ.

Напомним, решение арбитра матча Максима Козыряцкого очень возмутило криворожан и самого Бескоровайного, а вице-президент Кривбасса Артем Гагарин устроил настоящее "шоу недовольных".

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