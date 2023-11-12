После игры все обсуждают удаление Бескоровайного, которое произошло уже на 12-й минуте. Однако за пределами поля произошло еще одно резонансное событие. Точнее, такой ее сделала реакция официальных лиц клуба.

Скандальное удаление в видеообзоре матча Кривбасс – Динамо – 0:2

Дело в том, что Александр Шовковский не дал флеш-интервью после игры. Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин заявил, что киевляне мотивировали свое решение тем, что не обязаны это делать, потому что не входят в телепул. "Пока мы будем говорить кто в пуле, а кто нет, то у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас, когда вся страна объединилась, вместе защищаем страну от врага, делить кого-то на пулы – это последнее, что мы должны делать", – заявил функционер.

Динамо не оставило заявление представителя криворожцев без внимания. "Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Другие послематчевые интервью не являются обязательными. Все регламентные нормы со стороны ФК Динамо Киев были выполнены", – говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

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