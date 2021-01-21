Французский нападающий перебрался на Туманный Альбион, сообщает официальный сайт "орлов".

Астон Вилла отпустила хавбека в Чемпионшип

Кристал Пэлас взял Матета в аренду на 18 месяцев. Соглашение с Майнцем также предусматривает опцию выкупа форварда. Аренда Матета стоила Пэлас ориентировочно 3,5 млн евро. На Селхерст Парк он будет выступать под 14-м номером.

В нынешнем сезоне Жан-Филипп Матета провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. Ранее он защищал цвета Лиона, Гавра и Шатору на родине.

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