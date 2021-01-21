Крістал Пелас підписав бомбардира з Бундесліги
12:20 - Читать на русском
Форвард Жан-Філіп Матета офіційно змінив німецький Майнц на лондонський Крістал Пелас.
Французький нападник перебрався на Туманний Альбіон, повідомляє офіційний сайт "орлів".
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Крістал Пелас узяв Матета в оренду на 18 місяців. Угода з Майнцем також передбачає опцію викупу форварда. Оренда Матета коштувала Пелас орієнтовно 3,5 млн євро. На Селхерст Парк він виступатиме під 14-м номером.
У нинішньому сезоні Жан-Філіп Матета провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів. Раніше він захищав кольори Ліона, Гавра та Шатору на батьківщині.
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