29-летний ирландец будет защищать цвета Суонси, сообщает официальный сайт "лебедей".

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Валлийцы арендовали Хурихэйна до конца сезона. На Либерти он будет выступать под 14-м номером. За Суонси ирландский хавбек может дебютировать уже в ближайший уикенд – в кубковом противостоянии с Ноттингем Форест.

В нынешнем сезоне Конор Хурихэйн потерял место в основе Астон Виллы. В его активе лишь 5 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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