Кристал Пэлас едва не сорвал трансфер Ван-Биссаки в Манчестер Юнайтед, – Daily Mail

Финансовые аппетиты руководства лондонского Кристал Пэлас едва не сорвали переход защитника Арона Ван-Биссаки в Манчестер Юнайтед.

В пятницу вечером боссы "орлов" поставили манкунианцам новое условие перехода 21-летнего англичанина, сообщает Daily Mail.

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В последнюю минуту, когда Юнайтед уже готовился представить Ван-Биссаку (фотографии защитника в форме "красных дьяволов" даже разошлись сетью), Кристал Пэлас потребовал включения в соглашение пункта о получении 10 % с последующей продажи игрока. Руководство МЮ неохотно, но все же согласилось на это предложение. Опция сработает, если воспитанник Пэлас покинет Олд Траффорд за 50 млн фунтов и больше.

К слову, официальная презентация Арона Ван-Биссаки ожидается в субботу. Его трансфер обошелся Манчестер Юнайтед ориентировочно в те же 50 млн.

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