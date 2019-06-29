Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Ракитичу

Полузащитник испанской Барселоны Иван Ракитич снова оказался в сфере интересов английского Манчестер Юнайтед.

МЮ снова попытается подписать вице-чемпиона мира, сообщает Diario Sport.

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Манкунианцы возобновили интерес к Ракитичу из-за вероятного ухода Поля Погба. Теперь в трансфере 31-летнего хорвата заинтересован лично наставник Юнайтед Уле Гуннар Сульшер. Ранее Барселона уже отклонила предложение о продаже хавбека за 35 млн евро.

"Блаугранас" готовы отпустить Ракитича при условии, что получат солидную компенсацию. По информации издания, речь идет о минимум 50 млн евро.

В сезоне 2018/19 Иван Ракитич провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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