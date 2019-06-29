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Крістал Пелас ледь не зірвав трансфер Ван-Біссаки в Манчестер Юнайтед, – Daily Mail

10:19 310 Читать на русском
Крістал Пелас ледь не зірвав трансфер Ван-Біссаки в Манчестер Юнайтед, – Daily Mail
Арон Ван-Біссака / фото із соцмереж

Фінансові апетити керівництва лондонського Крістал Пелас заледве не зірвали перехід оборонця Арона Ван-Біссаки до Манчестер Юнайтед.

У п'ятницю ввечері боси "орлів" поставили манкуніанцям нову умову переходу 21-річного англійця, повідомляє Daily Mail.

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В останню хвилину, коли Юнайтед уже готувався презентувати Ван-Біссаку (світлини оборонця у формі "червоних дияволів" навіть розійшлися мережею), Крістал Пелас почав вимагати включення до угоди пункту про отримання 10 % з наступного продажу гравця. Керівництво МЮ неохоче, та все ж погодилося на цю пропозицію. Опція спрацює, якщо вихованець Пелас покине Олд Траффорд за 50 млн фунтів і більше.

До слова, офіційна презентація Арона Ван-Біссаки очікується у суботу. Його трансфер коштував Манчестер Юнайтед орієнтовно тих же 50 млн.

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