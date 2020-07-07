Динамо – Ворскла: где смотреть финал Кубка Украины 2020

Киев и Полтава разыграют престижный трофей, гарантирующий выступления на групповом турнире Лиги Европы 2020/21. Это Кубок Украины, финал. Где смотреть матч Динамо – Ворскла и по каким каналам трансляция, читайте на "Футбол 24".

Игру принимает Харьков, стадион ОСК Металлист. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо - Ворскла на "Футбол 24", стартует в 21:30. Победитель обеспечит себе место в групповом турнире ЛЕ на следующий сезон, хотя киевляне все еще надеются выгрызть 2-ю строчку по итогам УПЛ и попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Это одна из последних возможностей спасти неважный сезон для динамовцев, хотя соперник очень непростой.

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Тяжелая борьба за серебро, которую пока что проигрывают Десне по личным встречам, минус 20 от Шахтера в чемпионате, ранний вылет из еврокубков, два подряд поражения в последних турах УПЛ с неубедительной игрой – все это можно хоть частично компенсировать только победой. Однако команда Максимова после карантина не проиграла ни одного из 6-и матчей, а беспроигрышная серия ворсклян длится 9 официальных поединков. С другой стороны Полтава уступала динамовцам все 7 раз в предыдущих встречах. Последнее поражение киевлян датировано 2016 годом.

Где смотреть матч Динамо – Ворскла онлайн

Игру будут транслировать сразу 2 телеканала. В 21:25 стартует показ на "Футбол 1". Также матч Динамо – Ворскла смотреть онлайн можно на общедоступном UA:Первый, начиная с 21:27. На этом телеканале поединок прокомментируют Владислав Шалота и Вадим Шевякин. Кроме того, сайт "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

Для киевлян это возможность выиграть 12-й Кубок Украины. Ворскла может торжествовать в финале лишь во второй раз. В кубковых турнирах полтавчане ни разу не били Динамо. Накануне решающей битвы появилась информация, что команда Максимова получит 1 миллион евро премиальных за победу в турнире. Добавим, что судить финал назначена Екатерина Монзуль, которая работала и на обоих полуфиналах – она ​​также очень часто работает в последнее время на матчах динамовцев.

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