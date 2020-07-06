Шахтер – Динамо: Цыганков стал участником скандала в ложе журналистов перед матчем, – СМИ

Хавбек Динамо Виктор Цыганков не смог спокойно посмотреть матч 29 тура УПЛ против Шахтера (2:3).

Травмированный лидер киевлян перед началом поединка появился в пресс-ложе, где произошла неприятная история с одним из журналистов, информирует Главком.

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Представитель прессы без разрешения сделал фотографию Цыганкова, что очень не понравилось 22-летнему вингеру. По требованию игрока Динамо фотографию таки удалили, после чего Виктор покинул территорию, отведенную для прессы.

Напомним, именно Цыганков с 12 голами и 5 ассистами является лучшим бомбардиром Динамо в текущем сезоне УПЛ.

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