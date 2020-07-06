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Шахтер – Динамо: Цыганков стал участником скандала в ложе журналистов перед матчем, – СМИ

15:10 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Цыганков стал участником скандала в ложе журналистов перед матчем, – СМИ
Виктор Цыганков / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Виктор Цыганков не смог спокойно посмотреть матч 29 тура УПЛ против Шахтера (2:3).

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Травмированный лидер киевлян перед началом поединка появился в пресс-ложе, где произошла неприятная история с одним из журналистов, информирует Главком.

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Представитель прессы без разрешения сделал фотографию Цыганкова, что очень не понравилось 22-летнему вингеру. По требованию игрока Динамо фотографию таки удалили, после чего Виктор покинул территорию, отведенную для прессы.

Напомним, именно Цыганков с 12 голами и 5 ассистами является лучшим бомбардиром Динамо в текущем сезоне УПЛ.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Виктор Виктор Цыганков
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