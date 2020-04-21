Креспо предостерег Лаутаро от перехода в Барселону

Бывший форвард сборной Аргентины и ряда итальянских клубов Эрнан Креспо поделился мыслями относительно возможного перехода нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса в испанскую Барселону.

"Я говорю ему, что он должен остаться в Интере. Несомненно.

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Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском Расинге, пришел в Интер и сидел на скамейке запасных, будучи дублером Икарди, а был переведен в стартовый состав только потом. Это лишь первый для него сезон в основе, нет смысла менять все и отправляться в Барселону. Чтобы завершить свой рост ему нужно еще три года минимум, а уже потом он может задуматься о трансфере", – цитирует Креспо La Gazzetta dello Sport.

К слову, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Его отступные составляют 111 млн евро.

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