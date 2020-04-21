toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Креспо предостерег Лаутаро от перехода в Барселону

07:30 46 Читати українською
Креспо предостерег Лаутаро от перехода в Барселону
Лаутаро Мартинес / LaPresse

Бывший форвард сборной Аргентины и ряда итальянских клубов Эрнан Креспо поделился мыслями относительно возможного перехода нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса в испанскую Барселону.

"Я говорю ему, что он должен остаться в Интере. Несомненно.

Гризманн определился со своим будущим в Барселоне после возможных трансферов Неймара и Лаутаро – отважное решение

Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском Расинге, пришел в Интер и сидел на скамейке запасных, будучи дублером Икарди, а был переведен в стартовый состав только потом. Это лишь первый для него сезон в основе, нет смысла менять все и отправляться в Барселону. Чтобы завершить свой рост ему нужно еще три года минимум, а уже потом он может задуматься о трансфере", – цитирует Креспо La Gazzetta dello Sport.

К слову, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Его отступные составляют 111 млн евро.

"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі

blog_ava
Озил отказался от понижения зарплаты – он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
00:45
92
Теги
Эрнан Креспо Эрнан Креспо Трансферы Интера Интер Интер Барселона Барселона Италия Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
15
час
:
32
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук