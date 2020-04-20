"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі

Колишній президент Барселони Сандро Росель не соромиться називати речі своїми іменами. Його перше після звільнення інтерв'ю викликало чималий резонанс в Іспанії. Свіженький переклад – вже на "Футбол 24".

Росель перебував під арештом 643 дні. Його затримали в травні 2017-го за можливе відмивання грошей через офшори. Слідство, зокрема, зацікавив резонансний трансфер Неймара на Камп Ноу. Тодішнє керівництво Барси могло приховати до 40 млн євро. В офіційних паперах фігурували 57 млн євро, хоча насправді бразилець дістався каталонцям за 95 або 100 млн.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

В лютому 2019-го скандальний функціонер вийшов з в'язниці, але всі обвинувачення проти нього зняли лише через декілька місяців. Зараз Росель насолоджується свободою і вперше за останні 6 років роздає інтерв'ю. Дебютний фрагмент розмови на Mundo Deportivo – про трансфери "блаугранас", Роналдінью, Мессі, інституційний скандал та пандемію COVID-19.

"Роналдінью, можливо, був кращим за Мессі"

– Якби були президентом зараз, підписали б Неймара вдруге?

– Немає жодних сумнівів, що бразилець потрібен Барселоні, насамперед, як топовий футболіст. Однак, є багато моментів, які варто зафіксувати письмово – від соціальної поведінки до спортивних результатів.

– Що робить Неймара особливим?

– Це вроджений талант з великою комерційною цінністю. Неймар – один з небагатьох, хто робить різницю.

– Чому Мессі так завзято за нього бореться?

– Мессі – найкращий гравець в історії, але йому потрібні сильні виконавці, щоб перемагати. Лео хоче бачити переможний проєкт.

– Ви реально вважаєте, що не було нікого кращого за Мессі?

– Мессі – №1 протягом багатьох сезонів, бо виступає з дивовижною стабільністю. Хоча, на мій погляд, і це не об'єктивно, Роналдінью провів декілька років так само добре, а, можливо, навіть був сильнішим.

– Що отримує Барселона від Мессі?

– Пфф... Нереально багато. Лео зробив найбільший внесок у розвиток клубу з часів його заснування. Проте Барса також багато дає Мессі. Це взаємовигідні стосунки. Мессі піде і залишить після себе фантастичні спогади, але Барса буде жити вічно.

– Як ви сприйняли інформацію про ув'язнення Роналдінью?

– Я переконаний, що Роні наразі не знає, чому його арештували. Хтось його обдурив та не пояснив усієї правди. Він – це футбол і посмішка. Сподіваюсь, що вже незабаром Роналдінью продовжить посміхатись.

– Яке місце займає Роналдінью в історії Барселони?

– Трансфер бразильця був фундаментальним. Він переписав історію клубу, змінив її русло – всюдисущий оптимізм змінив колективний песимізм. На Камп Ноу повернулась магія та посмішка, а вслід за ними з'явились результати. Крім цього, Роналдінью піклувався про Мессі, був його наставником у роздягальні.

"Неправдиві, непрофесійні журналісти, які дезінформують і не фільтрують інформації"

– Проаналізуйте рішення Бартомеу щодо звільнення колишніх соратників.

– Хто б, що не говорив, Барса є президентською установою, а отже – президент повинен відчувати підтримку своїх директорів. Зараз вистачає зовнішніх атак на клуб, щоб мати вразливі місця всередині. Бартомеу правильно робить, намагаючись побудувати лояльний до себе колектив. Він хоче працювати в комфортній команді.

– Досі вважаєте, що президенство в Барселоні привело вас за ґрати?

– Безсумнівно. За інших обставин я б не потрапив до в'язниці. Ніхто б не шпигував за мною, ніхто б не проводив розслідування щодо мого бізнесу, не було настільки агресивної поведінки фіскальної служби. Все це триває донині. Відтоді, як мене обрали президентом Барселони, податкова перевірила мене 72 рази. Звичайний збіг?

– Чи похитнулись позиції Бартомеу після недавніх скандалів?

– Він набагато сильніший, ніж ви гадаєте. А щодо майбутніх виборів, то мені хотілося б, щоб жоден кандидат не представляв ЗМІ чи економічні інтереси, які завжди намагались контролювати клуб заради власної вигоди.

– Яким повинен бути спадкоємець чинного президента?

– Чесний, незалежний від зовнішніх інтересів, фанат футболу та аполітичний, поки перебуває на посаді.

– Сумували за футболом у в'язниці?

– Звісно. Це як наркотик. Мені важко жити без футбольних матчів, особливо – без Барси.

– Як оцінюєте реакцію спортивного світу на власний вирок?

– Було багато думок. Одні мене публічно підтримували, інші – оцінювали ситуацію занадто егоїстично. Сподіваюсь, що згодом люди отримають більше інформації та проаналізують все з нуля.

– Певний сектор ЗМІ називає нинішню хунту "роселістами". Погоджуєтесь з цим?

– Повна маячня. Неправдиві, непрофесійні журналісти, які дезінформують і не фільтрують інформації. Барто приймає рішення самостійно, і ті менеджери, які підтримують його, були в клубі раніше. Якби я впливав на керівництво, то спробував би залишити свого близького товариша Сільвіо Еліаса (один з шести директорів, які пішли під тиском президента – прим.ред). На жаль, мене не дивує маніпуляція деяких ЗМІ. Усі вони зовсім "випадково" спекулюють однаковим меседжем, ніби це якась мантра, координована однією людиною з 2010-го й донині. Чимало журналістів втратили привілеї, коли ми прийшли до влади...

"Пам'ятаю, вони дали нам чотири презервативи та чотири пакетики вазеліну... Я трохи хвилювався"

– Ви могли б перемогти на майбутніх виборах?

– Я пообіцяв матері, що поки вона жива, балотуватися не буду, і я сподіваюся, що вона проживе 150 років. Крім того, варто перегортати сторінки вчасно та не затримуватися на посадах.

– Що втрачає Іспанія у період пандемії?

– Насамперед, життя людей. Раніше я вважав, що це – віддалена проблема, яка нас не стосується, але моє мислення було хибним. Ми живемо в глобальному світі, де все тісно пов'язане між собою. Теорія про те, що помах крил метелика на одній стороні світу через певний час може викликати незворотні зміни на іншому кінці, актуальна, як ніколи. Нас покидають найстарші, найрозумніші люди. Їх вже неможливо повернути. Ми втрачаємо особисті свободи, роботу, успішні компанії... хоча немає нічого важливішого, ніж людське життя.

– Зараз ви переживаєте щось схоже на ув'язнення – карантин.

– Порівняно з двома роками тюрми, нинішнє "ув'язнення" – дрібниця. У мене набагато більше місця, ніж ті 12 квадратних метрів за ґратами. Я перебуваю з сім’єю, мене гарно годують, маю власний душ і можу контактувати із зовнішнім світом. Вважаю, що ми, як суспільство, забули про планету у всіх значеннях цього слова...

– Які спогади залишились про першу ніч в тюремній камері?

– Пам'ятаю, вони дали нам чотири презервативи та чотири пакетики вазеліну... Я трохи хвилювався (усміхається).

– А найважчий день?

– Ті дні, коли приходив адвокат, щоб сказати, що нам знову відмовляють у достроковому звільненні. Так було 13 разів. Вони боялись, що ми втечемо за кордон.

– В'язниця зробила вас сильнішим?

– Думаю, що так. Ви або помираєте внутрішньо як людина, або стаєте сильнішими.

– Наскільки була важливою присутність вашого близького товариша Жоана Бесолі, якого також посадили?

– Я б не пережив цього без нього. Це неможливо перенести наодинці. Буду вдячний йому до самої смерті.

Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних