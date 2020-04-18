Гризманн определился со своим будущим в Барселоне после возможных трансферов Неймара и Лаутаро – отважное решение

Французский нападающий бросает вызов двум звездным форвардам, которые могут одновременно перебраться на Камп Ноу.

Гризманн останется в Барселоне несмотря на возможные приобретения Неймара и Лаутаро Мартинеса, сообщает Marca. Каталонский клуб также не собирается выставлять его на трансфер. Бартомеу заверил француза, что на него рассчитывают.

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Интересно, шо сам Гризманн готов бороться за место в основе с бразильцем и аргентинцем, хотя осознает, насколько жесткой будет конкуренция. "Маленький принц" не сомневается, что выдаст более качественный сезон, потратив первый год на адаптацию.

Добавим, что Гризманн забил 14 голов в нынешнем сезоне, хотя и не демонстрировал лучшую форму. Его трансфер обошелся каталонцам в 120 млн евро.

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