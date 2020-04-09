toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Креспо откровенно высказался о Месси

08:27 132 Читати українською
Креспо откровенно высказался о Месси
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Известный экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо, который успел поиграть за Лацио, Интер, Милан, Парму и Челси, поделился мыслями относительно игры нападающего Барселоны Лионеля Месси за национальную сборную.

"Никто не имеет права ставить себя на место Лео Месси. Так же, как никто не мог поставить себя на место Диего Марадоны в его время. Лео играл на высоком уровне много лет. Его бьют, а он продолжает бороться и работать.

"Сказал, чтобы купили себе Месси, развернулся и ушел": экс-игрок Карпат – о неудачном просмотре в Казахстане

Месси – это пример профессионализма, честности и преданности своему делу. Месси много дал футболу на мировом уровне. И если кому-то кажется, что для величия нужна победа на чемпионате мира, то чемпионат мира должен Месси", – цитирует Креспо издание Ole.

Напомним, 32-летний форвард каталонской Барселоны Лионель Месси принимал со сборной Аргентины участие в четырех чемпионатах мира, однако наивысшим его достижением стало второе место на турнире 2014 года.

Крах инопланетного дуэта и трудолюбивая "лошадка" из Ливерпуля на вершине – интересный рейтинг эффективности в Европе

blog_ava
Наставник Динамо Брест оценил дебют Хачериди
09:45
57
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Мир Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Эрнан Креспо Эрнан Креспо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
11
час
:
30
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук