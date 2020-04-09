Креспо откровенно высказался о Месси

Известный экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо, который успел поиграть за Лацио, Интер, Милан, Парму и Челси, поделился мыслями относительно игры нападающего Барселоны Лионеля Месси за национальную сборную.

"Никто не имеет права ставить себя на место Лео Месси. Так же, как никто не мог поставить себя на место Диего Марадоны в его время. Лео играл на высоком уровне много лет. Его бьют, а он продолжает бороться и работать.

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Месси – это пример профессионализма, честности и преданности своему делу. Месси много дал футболу на мировом уровне. И если кому-то кажется, что для величия нужна победа на чемпионате мира, то чемпионат мира должен Месси", – цитирует Креспо издание Ole.

Напомним, 32-летний форвард каталонской Барселоны Лионель Месси принимал со сборной Аргентины участие в четырех чемпионатах мира, однако наивысшим его достижением стало второе место на турнире 2014 года.

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