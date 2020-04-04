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Крах инопланетного дуэта и трудолюбивая "лошадка" из Ливерпуля на вершине – интересный рейтинг эффективности в Европе

16:10 60 Читати українською
Крах инопланетного дуэта и трудолюбивая "лошадка" из Ливерпуля на вершине – интересный рейтинг эффективности в Европе
Месси против Хендерсона / AFP

Исследовательский центр CIES Football Observatory обновил рейтинг лучших игроков из топ-5 европейских чемпионатов. Главные кумиры поколения – Лионель Месси и Криштиану Роналду – отстают.

Список лучших возглавил капитан английского Ливерпуля Джордан Хендерсон, сообщает официальный сайт CIES.

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Создатели рейтинга разработали уникальный подход, чтобы оценить основные показатели игроков, а также эффективность их действий, как на индивидуальном, так и на командном уровнях. Составители на основе данных OptaPro определяли средние показатели эффективности в матчах топ-5 лиги Европы в различных временных отрезках: за последнюю неделю, прошлый месяц, последние 3 месяца и прошедшие полгода.

На вершине рейтинга оказался Хендерсон, набравший 92 балла. Далее следуют защитник ПСЖ Преснель Кимпембе и хавбек Баварии Тьягу Алькантара (по 91,1 балла). Четвертый в списке – талант дортмундской Боруссии Джейдон Санчо (90,7 балла), а совсем рядом центрхав ПСЖ Марко Верратти (90,3). Также в топ-10 попали Жером Боатенг (Бавария), Мусса Диаби (Байер), Йосип Иличич (Аталанта), Лукаш Пищек (Боруссия Д), Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Йозуа Киммих (Бавария).

Зато Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые за последние 12 лет взяли на двух 11 "Золотых мячей", оказались далеко позади. Португальский форвард Ювентуса занимает 27-е место (86,9 балла), а лидер Барселоны – только 52-й (83,4 балла).

Топ-10 рейтинга:

Месси проиграл земляку, легенда УПЛ – 11-й, Роналду за пределами топ-30 – свежий рейтинг плеймейкеров

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