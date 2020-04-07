"Сказал, чтобы купили себе Месси, развернулся и ушел": экс-игрок Карпат – о неудачном просмотре в Казахстане

Полузащитник львовского Руха Ярослав Мартынюк рассказал, как проходил просмотр в карагандинском Шахтере.

"Был момент, когда после Карпат я поехал на сборы в команду Шахтер из Караганды. Меня пригласили, я там сыграл две игры, забил гол и думал, что меня точно возьмут. Ребята в команде говорили, что неплохой футболист приехал.

Игрок сборной Украины снова порвал сеть своим трюком – его жена рассмешила, пытаясь повторить

Впоследствии мне говорят: "Мы на эту позицию ищем более сильного игрока". Я им ответил, чтобы они купили Месси, развернулся и ушел", – цитирует Мартынюка официальный сайт Руха.

Напомним, 31-летний футболист в июле 2019 года перешел в Рух из кипрского Эрмиса. В текущем сезоне в составе лидера Первой лиги Мартынюк провел 13 поединков, результативными действиями не отличался.

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"