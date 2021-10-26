Один из аутсайдеров Первой лиги попрощался со своим наставником.

Кремень уволил Игоря Столовицкого с должности главного тренера, сообщает официальный сайт кременчугского клуба.

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Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причиной прекращения сотрудничества стали неудачные результаты команды – безвыигрышная серия Кременя достигла семи матчей.

Как следствие, команда с 13 пунктами занимает в турнирной таблице Первой лиги 13-ю строчку.

Напомним, Столовицкий возглавил Кремень в июне этого года. В прошлом сезоне он тренировал черкасский Днепр.

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