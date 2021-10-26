Кремінь офіційно залишився без головного тренера
10:58 - Читать на русском
Один з аутсайдерів Першої ліги попрощався зі своїм наставником.
Кремінь звільнив Ігоря Столовицького з посади головного тренера, повідомляє офіційний сайт кременчуцького клубу.
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Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін. Причиною припинення співпраці стала невдалі результати команди – безвиграшна серія Кременя сягнула семи матчів.
Як наслідок, команда з 13-ма пунктами посідає у турнірній таблиці Першої ліги 13-ту сходинку.
Нагадаємо, Столовицький очолив Кремінь у червні цього року. Минулого сезону він тренував черкаський Дніпро.
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