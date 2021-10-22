Первая лига, 15-й тур

Волынь – Кремень – 3:2

Голы: Ермолов, 13 (аг), Хагназари, 24, Рябов, 34 – Галата, 16, 62

"Крестоносцы" на правах хозяев активнее начали поединок и сумели отличиться. Цюпа издалека выполнял штрафной, мяч попал в штангу, отлетел в спину киперу Ермолову и оказался в воротах. Но через несколько минут Кремень забил во второй раз – уже в правильные ворота. Это Бойко отдал роскошный разрезной пас на Галату, а тот результативно пробил в дальний угол.

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Волынь после пропущенного гола немного получила на орехи от помощника Альберта Шахова Тараса Михалика и дважды забила еще до перерыва. Хагназари с несколькими рикошета затолкал круглого в ворота, а Рябов отличился после углового. Во втором тайме гости из Кременчуга отыграли один мяч усилиями Галаты, но больше не смогли.

Победа позволила Волыни подняться на 8 место с 18-ю зачетными баллами, Кремень же остался в зоне вылета с 13-ю пунктами.