В матче 11-го тура Первой лиги Ужгород добыл свою первую победу в сезоне, одолев на своем поле Кремень со счетом 2:0. Но в памяти болельщиков останется не столько дебютная победа закарпатцев, сколько поведение игрока соперника.

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Полузащитник гостей Виталий Бойко удивил всех реакцией на первый пропущенный гол. 23-летний футболист после взятия своих ворот взялся праздновать вместе с футболистами Ужгорода, победно подняв руки вверх. Камера зафиксировала этот забавный момент на 1:42 и 2:00 минутах.

Интересно, что предыдущим клубом Бойко была команда именно из Закарпатья – с марта по август 2021 года он защищал цвета Миная.

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