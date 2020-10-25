Кравец помог Леху вырвать ничью в поединке с Краковией
Лех принимал Краковию в рамках 8-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионат Польши, 8-й тур
Лех – Краковия – 1:1
Голы: Авад, 86 – Амерсфорт, 30
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Несмотря на определенное преимущество хозяев, именно игрокам Краковии удалось открыть счет еще до перерыва. Во втором тайме хозяева были еще более активными, что и принесло свои плоды в виде гола. Дожать соперника Леху не удалось, финальный свисток зафиксировал ничью.
Весь матч на поле провел украинский защитник Леха Василий Кравец, но игрок результативными действиями не отметился. Бутко и Дитятьев не попали в заявки из-за травм.
После 8-ми туров Лех расположился на 10-й строчке, Краковия – 13-я.
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