Чемпионат Польши, 8-й тур

Лех – Краковия – 1:1

Голы: Авад, 86 – Амерсфорт, 30

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Несмотря на определенное преимущество хозяев, именно игрокам Краковии удалось открыть счет еще до перерыва. Во втором тайме хозяева были еще более активными, что и принесло свои плоды в виде гола. Дожать соперника Леху не удалось, финальный свисток зафиксировал ничью.

Весь матч на поле провел украинский защитник Леха Василий Кравец, но игрок результативными действиями не отметился. Бутко и Дитятьев не попали в заявки из-за травм.

После 8-ми туров Лех расположился на 10-й строчке, Краковия – 13-я.

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