Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек определился с обоймой исполнителей, который будут защищать честь своей страны во время поединков в ноябре, сообщает официальный сайт местной федерации.

Динамо продлило контракт с Кендзёрой

В список игроков традиционно попал защитник киевского Динамо Томаш Кендзера. Также нашлось место и дебютанту Якубу Камински, 18-летний хавбек выступает за Лех.

11 ноября поляки сыграют спарринг против сборной Украины, а 15 и 18 ноября проведут два матча в Лиге наций – против Италии и Нидерландов соответственно.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро