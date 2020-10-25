Чемпіонат Польщі, 8-й тур

Лех – Краковія – 1:1

Голи: Авад, 86 – Амерсфорт, 30

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Попри певну перевагу господарів, саме гравцям Краковії вдалось відкрити рахунок ще до перерви. У другому таймі господарі були ще більш активними, що і принесло свої плоди у вигляді гола. Дотиснути суперника Леху не вдалось, фінальний свисток зафіксував нічию.

Весь матч на полі провів український захисник Леха Василь Кравець, але гравець результативними діями не відзначився. Бутко та Дитятьєв не потрапили до заявок через травми.

Після 8-ми турів Лех розташувався на 10-й сходинці, Краковія – 13-та.

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