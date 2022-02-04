Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец нашел теплые слова для национальной команды "сине-желтых" по футзалу, проигравшей России в полуфинале чемпионата Европы.

"Украина вами гордится! Это было, по меньшей мере, очень достойно. Украина – лучшая", – написал Кравец в своем Instagram после завершения матча с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

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Добавим, что поединок, к сожалению, завершился поражением "сине-желтых" – россияне одержали минимальную победу (3:2) и путевку в финал турнира.

Теперь украинцы будут ожидать результата матча Португалия – Испания. Проигравшая команда станет нашим соперником в борьбе за бронзу чемпионата Европы.

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