Колишній форвард збірної України Артем Кравець знайшов теплі слова для національної команди "синьо-жовтих" з футзалу, яка програла Росії у півфіналі чемпіонату Європи.

"Україна вами пишається! Це було щонайменше дуже гідно. Україна – найкраща", – написав Кравець у своєму Instagram після завершення матчу з Росією у півфіналі Євро-2022 з футзалу.

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Додамо, що поєдинок, на жаль, завершився поразкою "синьо-жовтих" – росіяни здобули мінімальну перемогу (3:2) та путівку до фіналу турніру.

Тепер українці очікуватимуть на результат матчу Португалія – Іспанія. Команда, яка поступиться, стане нашим суперником у боротьбі за бронзу чемпіонату Європи.

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