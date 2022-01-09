Сегунда, 23-й тур

Малага – Спортинг Хихон – 2:2

Голы: Льямас, 30 (пен.), Энрикес, 87 – Джурджевич, 16 (пен.), Кравец, 41

Гол Малиновского в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:6

Уже на старте встречи команды обменялись быстрыми голами, реализовав пенальти.

Наделать шума в поединке взялся защитник Спортинга Василий Кравец и сделал это очень эффектно. Сольный проход украинца левым флангом завершился ударом издалека, после чего мяч по невероятной траектории поразил дальнюю девятку. Однако хихонцы все же не смогли удержать победный результат, перед финальным свистком хозяева сравняли счет. В стартовом составе гостей был еще один украинец – Богдан Милованов.

После 23 туров второго дивизиона Испании Спортинг Хихон остался на 14-й строчке, Малага – 11-я.

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