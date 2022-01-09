Кравець відзначився космічним голом у ворота Малаги
Малага приймала хіхонський Спортінг у поєдинку 23-го туру Сегунди. Читайте звіт на Футбол 24.
Сегунда, 23-й тур
Малага – Спортінг Хіхон – 2:2
Голи: Льямас, 30 (пен.), Енрікес, 87 – Джурджевіч, 16 (пен.), Кравець, 41
Гол Маліновського у відеоогляді матчу Удінезе – Аталанта – 2:6
Вже на старті зустрічі команди обмінялись швидкими голами, реалізувавши пенальті.
Здійняти галас у поєдинку взявся оборонець Спортінга Василь Кравець і зробив це дуже ефектно. Сольний прохід українця лівим флангом завершився ударом здалеку, після чого м'яч за неймовірною траєкторією поцілив у дальню дев'ятку. Проте хіхонці все ж не змогли втримати переможний результат, перед фінальним свистком господарі зрівняли рахунок. У стартовому складі гостей також був ще один українець – Богдан Мілованов.
Після 23 турів другого дивізіону Іспанії Спортінг Хіхон залишився на 14-й сходинці, Малага – 11-та.
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