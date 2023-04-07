Работа тренера довольно скоротечна: не каждый владелец клуба готов предоставить специалисту достаточно времени, чтобы тот мог раскрыть свой талант и развить успех команды. Однако, есть те, кто в течение многих лет по крупицам завоевывали свой авторитет и, оказавшись без работы, становятся лакомыми кусочками для лучших клубов мира. Именно о них смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Как Тимощук предавал Украину: история самого известного оборотня, который променял Родину на деньги Газпрома