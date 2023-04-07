Варианты для Шевченко и кукла вуду Ротаня – топ-8 безработных тренеров
7 апреля 19:06 - Читати українською
"Футбол 24" составил список из самых востребованных тренеров современности, которые на данный момент находятся без работы.
Работа тренера довольно скоротечна: не каждый владелец клуба готов предоставить специалисту достаточно времени, чтобы тот мог раскрыть свой талант и развить успех команды. Однако, есть те, кто в течение многих лет по крупицам завоевывали свой авторитет и, оказавшись без работы, становятся лакомыми кусочками для лучших клубов мира. Именно о них смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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