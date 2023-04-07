"У меня на это было много разных причин. Первая – война. Мне очень трудно себя перенастроить, думать о чем-то другом, настраивать себя на футбол. Самая главная причина – война.

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Но есть еще несколько причин. Мне сделали две операции на спине за последние полтора года. Некоторые врачи говорят, что мне надо после завершения карьеры снова ложиться под нож. Если это все сделать – можно упасть с велосипеда и спина разлетится. Поэтому я ничего не делал.

Когда началась война – я поехал играть в Сакарьяспор. Там попал на очень жесткое поле. У меня никогда за карьеру не было особых проблем с коленом. И здесь, на жестком поле, у меня болело колено постоянно. Я даже не мог тренироваться нормально.

Разорвав с ними контракт, я приехал домой и еще месяц чувствовал свое колено. Вот только сейчас я нормально могу ходить без болевых ощущений. Как можно продолжать карьеру, когда болят спина и колено, еще и идет война?" – сказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры футболиста 29 января 2023 года.

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