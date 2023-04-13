Успешная игра 25-летнего воспитанника Карпат не осталась без внимания. По информации Sport Arena, Кравцом заинтересовался один из украинских клубов, который в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов.

Ворскла получила предложения из Испании по поводу двух украинцев

Источник не раскрывает, кто именно претендует на защитника Ворсклы. Если же посмотреть в турнирную таблицу УПЛ, то на две путевки в Лигу чемпионов, прежде всего, претендуют Шахтер, СК Днепр-1, Динамо и Заря.

К слову, Кравец перешел в Ворсклу прошлым летом из испанского Леганеса. Василий успел сыграть в составе полтавчан 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

"Стоичков танцевал с саблей": выступления за чужую сборную, бронза с Ворсклой, "похищение" дочери в Тунисе и депутатство