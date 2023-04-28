Один із провідних гравців полтавців Василь Кравець вже влітку має шанси повернутись у рідний клуб.

25-річний лівий захисник знову може стати гравцем львів'ян. Футболіст має відповідне бажання, стверджує журналіст Дмитро Вєнков.

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Ба більше, Василь нібито вже домовився із керівництвом Ворскли щодо такого переходу на повноцінній основі, якщо Карпати зуміють вийти в УПЛ. "Леви" наразі йдуть четвертими у турнірній таблиці Першої ліги.

Цікаво й те, що Кравець мав шанси перебратись в Карпати ще влітку, але тоді вирішив, що перехід до другого за силою дивізіону України – не найкращий крок у кар'єрі.

Зрештою, вихованця львів'ян у Леганеса придбала Ворскла за 500 тисяч євро. Василь Кравець одразу ж став одним з лідерів полтавців, награвши 17 поєдинків (3 голи та стільки ж результативних передач).

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