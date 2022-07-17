Украинский легионер Василий Кравец напомнил о себе в товарищеском поединке во время подготовки к сезону 2022/23.

Товарищеский матч

Леганес – Хетафе – 2:0

Голы: Сиссе, 33, Кравец, 65

Украинский защитник вернулся в Леганес после годовой аренды в хихонском Спортинге и уверенно заявил о себе в первом же контрольном поединке после отпуска.

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В первом тайме матча против Хетафе открыл счет Сиссе, а на 65-й минуте преимущество удвоил Кравец. "Огурцы" заработали право на штрафную вблизи штрафной, а украинец шедеврально пробил в самую девять. Зрители аплодировали. Уверенная победа Леганеса над представителем Ла Лиги.

Заметим, команда Василия начнет новый сезон 13 августа, соперником в первом туре Сегунды 2022/23 будет Алавес.

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