Український легіонер Василь Кравець нагадав про себе у товариському поєдинку під час підготовки до сезону 2022/23.

Товариський матч

Леганес – Хетафе – 2:0

Голи: Сіссе, 33, Кравець, 65

Український оборонець повернувся у Леганес після річної оренди у хіхонському Спортінгу й доволі впевнено заявив про себе у першому ж контрольному поєдинку після відпустки.

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У першому таймі матчу проти Хетафе відкрив рахунок Сіссе, а на 65-й хвилині перевагу подвоїв Кравець. "Огірки" заробили право на штрафний поблизу карного майданчика, а українець шедеврально пробив у самісіньку дев'ять. Глядачі аплодували. Впевнена перемога Леганеса над представником Ла Ліги.

Golazo para poner el 2-0 ️️ pic.twitter.com/LyDSAxdTXl — jucamena (@jucamena77) July 16, 2022

Зауважимо, команда Василя розпочне новий сезон 13 серпня, суперником у першому турі Сегунди 2022/23 буде Алавес.

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