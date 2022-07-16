Украинцы продолжают результативно выступать в товарищеских матчах – Николай Кухаревич и Марьян Швед забили в ворота Лестера и Вольфсбурга соответственно.

Товарищеские матчи

Левен – Лестер – 3:3

Голы: Аль-Тамари, 1, Нсинджи, 12, Кухаревич, 91 – Дьюсбери-Холл, 51, Дака, 59, Варди, 101

Мехелен – Вольфсбург – 3:4

Голы: Швед, 41, Хорхе Эрнандес, 60, Хайреманс, 80 – Лукас Нмеча, 9, Вальдшмидт, 11, Мармуш, 33, Баку, 36

Левен с Кухаревичем в составе сумел расписать сверхрезультативную ничью с английским Лестером. Аль-Тамари и Нсинджи забили два мяча в ворота "лис" в течение первых 12 минут. После перерыва Дьюсбери-Холл отыграл один мяч, а Дака на 59 минуте выровнял положение.

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Игра продолжалась не традиционные 90 минут, а все 120. Сразу в начале овертаймов Кухаревич снова вывел Левен вперед, обокрав Амарти и легко реализовав выход один на один. Впрочем, победу удержать не удалось – Варди на 101-й минуте установил окончательный счет.

Видео гола Кухаревича:

Мехелен чуть не совершил камбэк в поединке с Вольфсбургом. "Волки" уничтожили бельгийскую команду в первом тайме, забив 4 гола. До перерыва Швед отыграл один мяч, забив прямым ударом с углового – мяч от дальней штанги оказался в воротах.

Видео гола Шведа с углового:

Хорхе Эрнандес после перерыва еще сократил отставание, а Хайреманс сделал счет 3:4. Здесь также не обошлось без Шведа, который навесом нашел партнера в штрафной соперника. Впрочем, вырвать ничью команде Марьяна так и не удалось.

Видео ассиста Шведа: