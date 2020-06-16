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Кравец был одним из лучших, однако не спас Луго от поражения – команду украинца наказал экс-звезда МЮ

22:47 62 Читати українською
Кравец был одним из лучших, однако не спас Луго от поражения – команду украинца наказал экс-звезда МЮ
Кравец с партнерами преследует соперника / Твиттер Сарагосы

Луго Василия Кравца не смог продолжить 6-матчевую серию без поражений в Сегунде.

Сегунда, 33 тур

Луго – Сарагоса – 1:3

Голы: Хосете, 90+1 – Кагава, 19, Рауль Гути, 64, Линарес, 86

Удаление: Эль-Хасен, 76 (Л)

Команда украинца не слишком уступала одному из лидеров таблицы в первом тайме, однако свое слово сказал экс-хавбек Боруссии Д и Манчестер Юнайтед – Синдзи Кагава. Луго не стушевался и продолжил атаковать, правда, с шести ударов в тайм только один летел в створ.

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Вторая половина имела похожий сценарий. Сарагоса продолжала спокойно расслаблено в обороне, но атака команды была безжалостной. Полузащитник Рауль Гути удвоил счет, а через 8 минут надежды хозяев исчезли окончательно – Эль-Хасен оставил партнеров в меньшинстве. Линарес без намеков опеки в штрафной не отказал себе в удовольствии оформить третий гол. Все, что смог Луго – мяч престижа от Хосете.

Василий Кравец отыграл весь поединок и получил одну из лучших оценок в команде. Украинец не избегал борьбы, сделал немало подач с фланга, впрочем, партнеры далеко не всегда "забирали воздух", а редкие удары в основном летели мимо цели.

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Украинцы за рубежом Василий Кравец Василий Кравец Сарагоса Сарагоса Испания Луго Луго
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