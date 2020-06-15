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Ребров зарядил игроков Ференцвароша на ближайший матч, который может стать "золотым"

21:48 88 Читати українською
Ребров зарядил игроков Ференцвароша на ближайший матч, который может стать "золотым"
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров добавил мотивации подопечным, которые должны победить Гонвед в ближайшем туре для завоевания чемпионства.

"Всегда сложно играть против Гонведа, особенно в гостях. Соперник добыл несколько очков в последних турах, что придало им уверенности.

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Мы знаем, что нам нужен только хороший матч и несколько качественных моментов для достижения нашей цели, потому вторник будет для нас чрезвычайно важным, нам нужно сосредоточиться. Мы готовы к этому матчу, все в команде знают, что будет стоять на кону во вторник", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Команда украинского специалиста встретится с Гонведом 16 июня, начало в 22:05 по Киеву. Если "фради" победит, то обеспечит себе второй титул чемпиона Венгрии подряд, независимо от матча прямого конкурента –Фехервара.

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Украинцы за рубежом Мир Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Ференцварош Ференцварош Гонвед Гонвед
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