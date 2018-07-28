Кравченко: У Олимпика перед Ворсклой должок

Защитник Олимпика Антон Кравченко поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ между Олимпиком и Ворсклой.

"Я работаю с командой не первый день, понимаю тактику и стиль игры. Знаю, чего хочет Роман Санжар, какие у него требования. У нас много новых ребят, где-то еще нужно время, чтобы сыграться. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы добиться результата .

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В прошлом чемпионате мы проиграли Ворскле дома, вылетели от них в Кубке Украины. У нас перед ними должок. Это хорошая команда, физически готова неплохо, бежит. Смотрел их матч с Динамо, с тренерским штабом мы разобрали их игру", – подытожил Кравченко пресс-службе Олимпика.

К слову, матч второго тура Премьер-лиги между Олимпиком и Ворсклой состоится 29 июля. Начало в 17:00.

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