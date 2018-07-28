toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ИСМАИЛИ АНДРЕЙ ЛУНИН

Кравченко: У Олимпика перед Ворсклой должок

09:03 22 Читати українською
Кравченко: У Олимпика перед Ворсклой должок
Антон Кравченко / Фото ФК Олимпик

Защитник Олимпика Антон Кравченко поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ между Олимпиком и Ворсклой.

"Я работаю с командой не первый день, понимаю тактику и стиль игры. Знаю, чего хочет Роман Санжар, какие у него требования. У нас много новых ребят, где-то еще нужно время, чтобы сыграться. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы добиться результата .

Олимпик представил новичков

В прошлом чемпионате мы проиграли Ворскле дома, вылетели от них в Кубке Украины. У нас перед ними должок. Это хорошая команда, физически готова неплохо, бежит. Смотрел их матч с Динамо, с тренерским штабом мы разобрали их игру", – подытожил Кравченко пресс-службе Олимпика.

К слову, матч второго тура Премьер-лиги между Олимпиком и Ворсклой состоится 29 июля. Начало в 17:00.

Чижов: Сначала Ворскла стремится попасть в шестерку, уже потом – в еврокубки

Украина2 тур

Олимпик - Ворскла: Воскресенье 29 июля 2018

Олимпик
до матча
1
дн
:
5
час
:
45
мин
Ворскла
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Олимпик - Ворскла Антон Кравченко Антон Кравченко Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер не будет продавать Тайсона, – СМИ
    Україна — 27 июль402 Шахтер не будет продавать Тайсона, – СМИ
5
час
:
15
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук