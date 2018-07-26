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Чижов: Сначала Ворскла стремится попасть в шестерку, уже потом – в еврокубки

19:04 9 Читати українською
Чижов: Сначала Ворскла стремится попасть в шестерку, уже потом – в еврокубки
Александр Чижов / ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Александр Чижов прокомментировал поражение от Динамо (0:1) и задачу на сезон 2018/2019.

"Динамо ничем не удивило, мы к ним готовились и хорошо их разобрали, посмотрев матч киевлян в Суперкубке против Шахтера. Мы были готовы к такой игре соперника, но, к сожалению, жаль, что нелепая ошибка привела к пропущенному голу.

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Несмотря на поражение, после матча главный тренер поблагодарил за игру, сказал, что мы молодцы, но теперь нужно перестраиваться на Олимпик и стараться добиться положительного результата в следующей игре.

На сборах было много беговой работы, где-то немного устали. Но, я думаю, то, что мы прошли на сборах, даст нам толчок в будущих матчах.

Наша задача на сезон, как и раньше, она не меняется. Будем выходить на каждый матч и добывать максимальный результат, чтобы сначала пробиться в шестерку, а потом бороться за "зону УЕФА".

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Я не могу комментировать ситуацию с финансированием, поскольку это в компетенции руководства клуба. Как по мне, когда выходишь на поле, об этом не думаешь. Конечно, после матчей бывают вопросы, но на поле это не имеет влияния. Тем более, у нас хороший коллектив, здравый ум у всех. Все понимают, на что мы идем, что нас ждет впереди. Поэтому мы играем, тренируемся, готовимся к матчам", – цитирует Чижова Команда 1.

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