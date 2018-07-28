Кравченко: У Олімпіка перед Ворсклою боржок

Захисник Олімпіка Антон Кравченко поділився очікуваннями від матчу другого туру УПЛ між Олімпіком та Ворсклою.

"Я працюю з командою не перший день, розумію тактику і стиль гри. Знаю, чого хоче Роман Санжар, які у нього вимоги. У нас багато нових хлопців, десь ще потрібен час, щоб зігратися. Але ми докладаємо максимум зусиль, щоб домогтися результату.

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У минулому чемпіонаті ми програли Ворсклі вдома, вилетіли від них в Кубку України. У нас перед ними боржок. Це хороша команда, фізично готова непогано, біжить. Дивився їхній матч з Динамо, з тренерським штабом ми розібрали їхню гру", – підсумував Кравченко прес-службі Олімпіка.

До слова, матч другого туру Прем'єр-ліги між Олімпіком та Ворсклою відбудеться 29 липня. Початок о 17:00.

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