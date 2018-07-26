Олимпик представил новичков

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Календарь Серии А на сезон 2018/19 – Роналду дебютирует в Вероне
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Мариуполь сыграл результативную ничью с ЮргорденомЛига Европы — 21:57 217
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Лига Европы: Эсеола принес сенсационную победу Кайрату, Бордо выиграл в Латвии, Непогодов сильнее ТрусевичаЛига Европы — 20:05 216
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"Я не приму извинения Барселоны, пока они не продадут нам Месси". Президент Ромы – смешно о "краже" МалкомаИталия — 18:30 240
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