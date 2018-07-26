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Олимпик представил новичков

27 июля 08:00 5 Читати українською
Олимпик представил новичков
Презентация новичков Олимпика / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик провел презентацию новичков в киевском Парке Славы.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил о презентации новичков. Церемония прошла в киевском Парке Славы.

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Донецкую команду пополнили голкиперы Владимир Крынский и Константин Махновский, защитники Дмитрий Гришко, Евгений Зубейко, Сергей Мелинишин и Антон Кравченко, полузащитники Виталий Кольцов, Евгений Морозенко, Павел Ксенз, Евгений Трояновский, Максим Тейшейра, форварды Максим Дегтярев и Артур Загорулько.

Олимпик в 1 туре УПЛ 2018/19 минимально уступил Черноморцу (1:2).

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