Кравченко оценил работу Фонсеки в Роме

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился мыслями о переходе экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки в итальянскую Рому воочию увидев команду португальца в действии.

"В Италии такое бывает редко, но мне повезло – в одном туре обе римские команды играли дома! В столицу мы (Кравченко с женой – прим.) приехали в пятницу и сразу встретились с моим приятелем – Виталием Хлывнюком. Мы дружим уже давно еще с Донецка, а сейчас он работает в Роме – менеджером.

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Парень хорошо себя проявил в Шахтере, когда помогал Паулу Фонсеке, и португалец взял его с собой в Рим. Думаю, не ошибся. Как не ошиблась и Рома в Фонсеке. Бывший тренер "горняков" в Италии на хорошем счету, его команда демонстрирует комбинационный футбол. Я был на игре с Ювентусом, и римляне выглядели лучше. Более того, туринцы мне вообще не понравились, хотя, может, это связано с двумя быстрыми голами. Но даже если и так, это не тот футбол, к которому приучил Маурицио Сарри, возглавляющий ныне Юве, болельщиков Наполи и Челси. Интересно, кстати, получается: во всех трех матчах, на которых я побывал, выигрывали те, кто играл хуже. Вот вам и футбол, в котором в результате все самое красивое – это счет на табло", – рассказал Кравченко изданию Zbirna.com.

Напомним, 36-летний капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко – воспитанник донецкого футбола. За свою карьеру успел поиграть за Шахтер, Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь и азербайджанский Карабах.

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