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Кравченко оцінив роботу Фонсеки у Ромі

15 січня 09:47 1036 Читать на русском
Кравченко оцінив роботу Фонсеки у Ромі
Сергій Кравченко / Фото з відкритих джерел

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився думками щодо переходу екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеки в італійську Рому на власні очі побачивши команду португальця в дії.

"В Італії таке буває рідко, але мені пощастило – в одному турі обидві римські команди грали вдома! До столиці ми (Кравченко з дружиною – прим.) приїхали в п'ятницю і одразу зустрілися з моїм приятелем – Віталієм Хливнюком. Ми дружимо вже давно, ще з Донецька, а зараз він працює у Ромі – менеджером.

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Хлопець добре себе проявив в Шахтарі, коли допомагав Паулу Фонсеці, і португалець забрав його з собою до Риму. Думаю, не помилився. Як не помилилась і Рома у Фонсеці. Колишній тренер "гірників" в Італії на хорошому рахунку, його команда демонструє комбінаційний футбол. Я був на грі з Ювентусом, і римляни виглядали краще. Більше того, туринці мені взагалі не сподобалися, хоча, може, це пов'язано з двома швидкими голами. Але навіть якщо і так, це не той футбол, до якого привчив Мауріціо Саррі, який очолює нині Юве, уболівальників Наполі і Челсі. Цікаво, до речі, виходить: у всіх трьох матчах, на яких я побував, вигравали ті, хто грав гірше. Ось вам і футбол, в якому в результаті найкрасивіше – це рахунок на табло", – розповів Кравченко виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 36-річний капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко – вихованець донецького футболу. За свою кар’єру встиг пограти за Шахтар, Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь та азербайджанський Карабах.

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Теги
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