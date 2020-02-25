Кравченко: Карпаты – это бренд в украинском футболе, верю, что у них все будет хорошо

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко прокомментировал ничью в 19-м туре УПЛ с львовскими Карпатами (1:1).

"Результат был более или менее закономерен. Мы скажем, что наша команда была ближе к победе, а львовяне скажут, что у них было больше шансов на успех, особенно при счете 1:0, но, считаю, что итоговый счет не устроил обе команды.

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Карпаты на дне турнирной таблицы, и имели желание при своих болельщиках оставить последнее место, и я надеюсь, что львовяне решат все свои проблемы, ведь Карпаты – это бренд и имя в украинском футболе, поэтому верю, что у них все будет хорошо. Но и мы боремся за первую шестерку, поэтому хотелось победить, однако не смогли. Хотя конец игры было за нами – были полумоменты, стандарты, прострелы, но, к сожалению, ничего из них выжать не сумели.

Убежден, что команда усилилась хорошими исполнителями, и все вместе мы будем прогрессировать от матча к матчу. Пока новички еще не полностью адаптировались, ведь прошло еще не так много времени. Да, позади сборы, но кто-то был после травмы, кто-то только начал тренироваться в общей группе, но, я думаю, что будем добавлять", – цитирует Кравченко пресс-служба СК Днепр-1.

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