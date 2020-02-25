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УПЛ обнародовала календарь второго этапа чемпионата Украины – Шахтер и Динамо могут встретиться уже в марте

11:47 131 Читати українською
УПЛ обнародовала календарь второго этапа чемпионата Украины – Шахтер и Динамо могут встретиться уже в марте
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Руководство УПЛ провело жеребьевку календаря чемпионата Украины после деления на "шестерки".

Жеребьевка второго этапа чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги состоялась сегодня, 25 февраля, в киевском Доме футбола, сообщает пресс-служба УПЛ.

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Согласно регламенту, во втором этапе команды разделяют на верхнюю и нижнюю "шестерки". В первой части чемпионата осталось сыграть еще три тура.

Пять команд обеспечили себе место в верхней части таблицы: Шахтер, Динамо, Заря, Десна и Александрия. Среди остальных команд только Карпаты не имеют даже математических шансов побороться за топ-6. Лучшие шансы для этого имеют Колос (23 очка) и Мариуполь (22).

Отметим, если Динамо сохранит за собой текущее второе место в турнирной таблице УПЛ, то уже через месяц состоится очередное украинское Класическое против Шахтера в рамках 24-го тура.

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