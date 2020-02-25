Кравченко: Карпати – це бренд в українському футболі, вірю, що у них все буде добре

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко прокоментував нічию в 19-му турі УПЛ з львівськими Карпатами (1:1).

"Результат був більш-менш закономірний. Ми скажемо, що наша команда була ближчою до перемоги, а львів’яни скажуть, що у них було більше шансів на успіх, особливо за рахунку 1:0, але, вважаю, що підсумковий рахунок не влаштував обидві команди.

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Карпати на дні турнірної таблиці, і мали бажання при своїх вболівальниках залишити останнє місце, і я сподіваюся, що львів’яни вирішать усі свої проблеми, адже Карпати – це бренд та ім’я в українському футболі, тому вірю, що у них все буде добре. Але і ми боремося за першу шістку, тому хотілося перемоги, проте не змогли. Хоча кінець гри був за нами – були напівмоменти, стандарти, простріли, але, нажаль, нічого з них витиснути не зуміли.

Переконаний, що команда підсилилася хорошими виконавцями, і усі разом ми будемо прогресувати від матчу до матчу. Поки що, новачки ще не повністю адаптувалися, адже пройшло ще не так багато часу. Так, позаду збори, але хтось був після травми, хтось тільки почав тренуватися у загальній групі, але, я думаю, що будемо додавати", – цитує Кравченка прес-служба СК Дніпро-1.

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